Frankrijk versoepelt maatregelen, toeristen mogen komen

Frankrijk gaat de coronamaatregelen vanaf komende week versoepelen, heeft premier Philippe bekendgemaakt. Volgens hem laten de cijfers goede resultaten zien en is het reproductiegetal, dat aangeeft hoeveel mensen één coronapatiënt besmet, in het grootste deel van Frankrijk gedaald tot onder de één.

Onderdeel van de versoepeling is ook het openstellen van Frankrijk voor buitenlandse toeristen. Volgens de premier kunnen vanaf 15 juni de reisbeperkingen tussen landen worden opgeheven, als de gezondheidssituatie dat dan toelaat. Daarmee worden zomervakanties in Frankrijk weer mogelijk.

De afgelopen weken ontstond er onduidelijkheid over de vakanties in Frankrijk. Twee weken geleden nog liet staatssecretaris Lemoyne van Toerisme doorschemeren dat hij deze zomer geen buitenlandse toeristen in Frankrijk verwachtte.

Horeca gaat weer open

Nu kunnen toeristen vanaf 15 juni dus weer naar Frankrijk komen. Overigens zei premier Rutte gisteren dat het niet de bedoeling is dat iedereen deze zomer massaal op vakantie gaat. "Als je je vakantie kan uitstellen, moet je dat vooral doen", zei hij.

Op 2 juni gaan bars, restaurants en stranden in het grootste deel van het land al helemaal open. Wel moeten mensen een meter afstand houden. In en rond Parijs en in de Franse overzeese gebieden Guyana en Mayotte worden de maatregelen ook versoepeld, maar blijven ze strenger dan in de rest van het land. Daar mogen alleen de terrassen open. Als de cijfers daar beter worden, worden de maatregelen op 22 juni ook op die plekken verder versoepeld.

De Fransen mogen vanaf 2 juni ook weer verder dan 100 kilometer van hun huis reizen. Tot nu toe is dat verboden. Ook gaan veel scholen weer open. Sportevenementen mogen vooralsnog tot in ieder geval 21 juni niet worden gehouden.

Corona-app

De autoriteiten komen vanaf 2 juni ook met een corona-app, die mensen moet waarschuwen als ze in de buurt zijn geweest van iemand die het virus heeft. Het parlement ging daar gisteren mee akkoord, ondanks vragen bij sommige parlementariërs over de privacy.

In Frankrijk zijn ruim 28.000 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Bijna 200.000 mensen zijn positief getetest.