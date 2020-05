Rutte: sportscholen, sauna's en casino's mogelijk open op 1 juli

Sportscholen, sauna's, casino's en sportkantines kunnen mogelijk al open op 1 juli. Dat is besloten in het corona-crisisberaad van het kabinet (MCCb). "Maar alleen als tegen die tijd blijkt dat het echt kan", zegt premier Rutte.

Verspreiding van het virus mag dus niet te veel zijn toegenomen. "Echt een hele grote winstwaarschuwing", aldus Rutte. "Of het kan, hangt af van hoe we ons blijven houden aan de gedragsregels." Een week voor 1 juli wordt dan bekendgemaakt of de versoepeling doorgaat.

Eerder stond de opening van sportscholen per 1 september gepland. Veel sportschooleigenaren lieten de afgelopen weken weten dat te laat te vinden. De experts van het Outbreak Management Team kwamen gisteren niet tot een advies aan het kabinet over de sportscholen, omdat er nog te veel onduidelijk is over de verspreiding van zweetdruppeltjes en ventilatie.

Vakantie liefst uitstellen

In het MCCb ging het ook over de zomervakantie. "Als je je vakantie kan uitstellen, moet je dat vooral doen", zei de premier.

Volgende week is er weer crisisberaad en dan doet het kabinet meer mededelingen over vakanties in het buitenland. "Het is echt complex. Je ziet dat in heel Europa landen worstelen met die vraag." Rutte hoopt dan "groepen landen" aan te kunnen wijzen waar het wel of niet verstandig is om naar toe te gaan.

Nu is al wel duidelijk dat Nederlanders alleen naar landen kunnen gaan waar eenzelfde soort corona-aanpak is als hier. "We kunnen ons echt geen risico veroorloven. We hebben het virus net een beetje onder controle."

Verder benadrukt de premier dat iedereen die in eigen land op vakantie gaat, zich aan de coronaregels moet houden. "Dus als je verkouden bent, blijf in de stacaravan."