FNV: tijd om iedereen in de vleesindustrie te testen op corona

De ruim 12.000 mensen die werken in de vleesverwerkingsindustrie moeten getest worden op het coronavirus. Dat zegt vakbond FNV naar aanleiding van de corona-uitbraak bij een vleesverwerkingsbedrijf in Helmond.

Bij een steekproef bleken 21 van de 130 geteste werknemers bij Van Rooi Meat besmet met het virus. Daarop besloot de veiligheidsregio om de fabriek tot en met dinsdag te sluiten. Eerder werd ook een uitbraak vastgesteld bij een Vion-slachterij in Groenlo.

"Elke steekproef levert gevallen op", zegt FNV-bestuurder John Klijn. "Dus er is geen enkele reden om aan te nemen dat het beter is bij andere bedrijven in de sector",

Met vergelijkbare uitbraken in slachterijen in de VS, Duitsland en Frankrijk in het achterhoofd, is het volgens hem verstandig om iedereen te laten testen. "In Groenlo waren ook mensen op het kantoor besmet, dus daar kunnen we lessen uit trekken."

De FNV-bestuurder pleit er ook voor dat het personeel dezelfde beschermingsmiddelen krijgt als mensen die in ziekenhuizen werken. In sommige fabrieken werken werknemers al met een mondkapje op, maar volgens Klijn is dat in praktijk vaak een mondmasker voor de hele dag.

'Niet meer lepeltje lepeltje'

De 1700 medewerkers van het inmiddels gesloten Van Rooi Meat in Helmond zullen allemaal worden getest op het virus. De meeste werknemers daar komen uit het buitenland, zei voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost John Jorritsma in het NOS Radio 1 Journaal.

"De mensen die in quarantaine gaan, zijn zielsgelukkig dat ze tenminste een fatsoenlijke verblijfplaats krijgen", zegt Jorritsma. Volgens hem leefden sommige werknemers in "mensonterende omstandigheden" op campings over de grens. "Nu hoeven ze niet meer lepeltje lepeltje in een tent te liggen."

Uit de steekproef bij Van Rooi Meat blijkt volgens FNV-bestuurder Klijn opnieuw dat in deze sector risico op risico gestapeld is. "Je werkt en leeft hutje mutje op elkaar in een atmosfeer die het virus langer in leven houdt."