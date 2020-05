Opnieuw corona bij vleesverwerker, nu in Helmond

Opnieuw is er een uitbraak van het coronavirus vastgesteld bij een vleesverwerkingsbedrijf. Van Rooi Meat in Helmond moet daarom tot en met komende dinsdag de deuren sluiten. Dat heeft de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost besloten.

Na een steekproef bleek 1 op de 6 geteste medewerkers besmet te zijn met het virus. 130 werknemers werden getest, 21 van hen legden een positieve test af. Of alle personeelsleden nu getest zijn, is niet duidelijk. De GGD voerde de steekproef uit, omdat vorige week medewerkers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en de Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector, die op de locatie in Helmond hadden gewerkt, ook besmet bleken.

De medewerkers en hun huisgenoten moeten twee weken in quarantaine. Daarvoor is een hotellocatie in de regio beschikbaar gesteld.

Mogelijke brandhaard

Volgens de veiligheidsregio wijzen de resultaten erop dat Van Rooi Meat een brandhaard is of kan worden. Het werk kan pas weer worden hervat als dat voor medewerkers veilig is. Ook zullen de NVWA en KDS hun medewerkers de komende dagen niet laten werken bij het bedrijf.

Deze week was veel te doen om de situatie in slachthuizen, omdat locaties van vleesbedrijf Vion in Groenlo en Apeldoorn dicht moesten. In Groenlo was een uitbraak van het virus en in Apeldoorn greep de politie in omdat medewerkers die vanuit de omgeving en vanuit Duitsland in busjes onderweg waren naar de slachterij te dicht op elkaar zaten. Vervolgens werd Vion op de vingers getikt door de veiligheidsregio.