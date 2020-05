Ruim 20 procent werknemers slachterij Groenlo besmet met coronavirus

Ruim 1 op de 5 personeelsleden van slachterij Vion in Groenlo is besmet met het coronavirus. Alle 657 medewerkers zijn getest en 147 personeelsleden hebben een positieve uitslag gekregen, meldt de GGD Noord- en Oost-Gelderland.

Het grootste deel van de besmettingen is vastgesteld bij medewerkers die in Duitsland wonen, dat zijn er 79. De overige 68 personen wonen in Nederland.

Woensdag werd het bedrijf per direct gesloten nadat 45 medewerkers positief waren getest. Daarop werd besloten alle personeelsleden in quarantaine te plaatsen en ze te testen. Eerder deze maand werden al 28 medewerkers van een Vion-vestiging in Scherpenzeel positief op het coronavirus getest en op een schip in isolatie geplaatst.

Topman Ronald Lotgerink van Vion zegt dat hij geschrokken is van de uitkomst van de tests. Volgens hem had geen enkele positief geteste medewerker gezondheidsklachten. "Dat is kennelijk een kenmerk van dit virus. Wij weten nog niet waarom bij ons vleesbedrijf in Groenlo deze besmettingsgraad is. Wij houden ons strikt aan de voorschriften van de autoriteiten."

Zorgen over slachthuizen

Er bestaan al langer zorgen over de situatie in slachthuizen. 80 procent van de werknemers is arbeidsmigrant en woont vaak bij elkaar. Verder is het erg moeilijk om anderhalve meter afstand te houden in de slachthuizen, zei FNV-bestuurder John Klijn vrijdag in Nieuws en Co op NPO Radio 1. "De vleessector is een heel arbeidsintensieve sector", zegt Klijn over het hoge aantal besmettingen.

"Er werken dus veel mensen per vierkante meter. Ze komen met honderden tegelijk aan in de ochtend. Het eerste fileprobleem ontstaat in de kleedkamers. Daarna staan ze weer in de file om hun handen te wassen. Vervolgens moeten ze door de hygiënesluis naar de lopende band, waar 30 procent van onze leden zegt niet op anderhalve meter van collega's te kunnen werken. Als het pauze is, gaat het hele proces rechtsomkeert."

In het gesprek dat op Twitter is terug te luisteren, pleit Klijn voor werken op halve kracht: