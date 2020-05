Hoe zit het nou met dat testen op corona, en mag je nog naar een vakantiehuisje?

De sportscholen gaan per 1 juli open, is het verstandig om te gaan als je in een risicogroep zit?

Viroloog Mariet Feltkamp van het LUMC: "Als we gaan hijgen, zingen of juichen dan neemt het aantal aerosolen, kleine druppeltjes, aanzienlijk toe. Met de uitbraak van dit virus hebben we gezien dat dit een risico is. Er zijn rapporten in de literatuur die uitbraken hebben beschreven, maar daar is ook iets tegenin te brengen. Die aerosolen blijven niet eindeloos in de lucht. Het is niet dat als ik hier ga zingen, dat tien of twintig meter het virus er een uur later nog hangt. Dat is bij sommige virussen wel, maar bij dit virus is dat niet zo."