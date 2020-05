Tamara van Ark (VVD) nieuwe minister voor Medische Zorg

VVD'er Tamara van Ark wordt de nieuwe minister voor Medische Zorg. Ingewijden bevestigen een bericht daarover in De Telegraaf. Zij moet in juli de opvolger worden van PvdA'er Martin van Rijn, die in maart in de plaats kwam van Bruno Bruins.

Nadat Bruins vanwege oververmoeidheid was opgestapt, werd hij tijdelijk vervanger door Van Rijn. Vanochtend werd bekend dat Van Rijn op 9 juli terugtreedt. De Rijksvoorlichtingsdienst meldde dat de VVD "een goede kandidaat heeft gevonden om hem op te volgen" en dat de naam op korte termijn bekend zou worden gemaakt.

Wajong

Nu is dus duidelijk dat het om Van Ark gaat. Zij is nu nog staatssecretaris van Sociale Zaken en houdt zich onder meer bezig met onderwerpen als kinderopvang, armoedebestrijding, schuldhulpverlening en de Wajong. Eergisteren loodste ze een aanpassing van de Wajong door de Eerste Kamer.

Van Ark was eerder Tweede Kamerlid voor de VVD en vice-fractievoorzitter onder Halbe Zijlstra.

De VVD heeft ook al een opvolger voor Van Ark voorgedragen als staatssecretaris.