Eerste Kamer achter nieuwe regeling jonggehandicapten

Na de Tweede is ook de Eerste Kamer akkoord gegaan met aanpassing van de financiële regels voor jongeren met een arbeidsbeperking. Behalve de regeringspartijen stemden ook de oppositiepartijen Forum voor Democratie en SGP voor wijziging van de 'Wajong-wet'.

Het kabinet vindt de Wajong voor jonggehandicapten nu te ingewikkeld. Het wil het systeem eerlijker en duidelijker uitlegbaar maken. Volgens staatssecretaris Van Ark leiden de huidige regels ertoe dat mensen met een Wajong-uitkering niet "meedoen" omdat ze bijvoorbeeld niet meer gaan verdienen als ze meer gaan werken of omdat ze gekort worden als ze gaan studeren.

Werken moet meer lonen

Het kabinet wil er onder meer voor zorgen dat werken meer loont. Tegenstanders zijn bang dat de wet voor bepaalde groepen financieel slecht uitpakt. Ook zou de nieuwe wet de situatie juist ingewikkelder maken in plaats van simpeler.

Van Ark zei in de Eerste Kamer dat het wetsvoorstel nadrukkelijk niet bedoeld is als bezuiniging. Volgens haar gaat niemand er door het voorstel in inkomen op achteruit. Ze benadrukte dat daarvoor in de wet ook een garantieregeling is opgenomen en ze verzette zich niet tegen een motie, waarin apart compensatie wordt geëist voor mensen die toch moeten inleveren. Die motie werd met algemene stemmen aangenomen; er staat onder meer in dat het om een kwetsbare groep gaat en dat in deze tijden van coronacrisis de zorgen bij wajongers over hun positie toeneemt.

GroenLinks, PvdA, PVV, SP, Partij voor de Dieren, 50Plus, de groep-Otten en OSF toonden zich niet overtuigd door de sussende woorden van de staatssecretaris en stemden tegen het wetsvoorstel.