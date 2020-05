Van Rijn in juli weg als minister

Minister Van Rijn gaat op 9 juli weg als minister voor Medische Zorg. PvdA'er Van Rijn werd in maart aangesteld als tijdelijke opvolger van VVD'er Bruins, die oververmoeid opstapte.

PvdA-leider Asscher zei vanochtend al dat er binnenkort een eind kan komen aan het tijdelijk ministerschap van Van Rijn, nu in de coronacrisis de "alarmfase voorbij" is. Nu heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bekendgemaakt dat hij op 9 juli terugtreedt. Volgens de RVD heeft de VVD een goede kandidaat gevonden om hem op te volgen en zal die naam binnenkort bekend worden gemaakt.

Geen burgemeester

Bij de benoeming van van Rijn werd erbij gezegd dat het in principe voor drie maanden zou zijn. Hij trad op persoonlijke titel toe, en dus niet als PvdA-lid.

De naam van Van Rijn zong ook rond als mogelijke nieuwe burgemeester van Den Haag. Vanavond draagt de gemeenteraad een kandidaat voor, maar volgens Haagse bronnen heeft Van Rijn niet gesolliciteerd, Voordat hij minister werd, was hij voorzitter van de raad van bestuur van de Hagagroep, met ziekenhuizen in Den Haag, Delft en Zoetermeer. Of Van Rijn terugkeert in die functie, is nog niet bekend.