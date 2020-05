Toch geen geld terug van Belastingdienst: 'Ze spelen een spelletje met ons'

Nazmiye Yigit-Karaduman bracht haar kinderen naar hetzelfde opvangbureau als Sanches. Zij heeft nog geen telefoontje gekregen van de Belastingdienst, maar vreest dat dit niet lang zal duren. Ook zij zal geen compensatie krijgen, denkt ze.

In oktober 2013 kreeg Karaduman een aanslag van de Belastingdienst in de bus. Of ze binnen twee weken 32.000 euro wilde terugbetalen. Ook zij tekende bezwaar en beroep aan, maar verloor elke zaak. Die duizenden euro's heeft ze met moeite via een aflossingsregeling afbetaald. Door te worden beoordeeld als CAF-zaak hoopt Karaduman te worden gecompenseerd.

Met een groep ouders deed zij aangifte tegen het opvangbureau. Afgelopen jaar was ze aanwezig bij de debatten de debatten in de Tweede Kamer. In juli wordt haar zaak herbeoordeeld. "En toen kregen een aantal dames van ons groepje gisteren een telefoontje van de Belastingdienst. Met de mededeling dat onze zaak niet vergelijkbaar is met de CAF-zaak. Dat de opvang niet frauduleus is. Zelf ben ik nog niet gebeld. Maar ik heb er geen vertrouwen meer in. Ze zijn met ons aan het spelen", zegt Karaduman.

"De Belastingdienst heeft onnodig in mijn privéleven gespit, het heeft ons zoveel tijd en energie gekost. In de Tweede Kamer hoorden dat we een CAF-zaak waren. In december maakte de Belastingdienst excuses aan ons. Er zijn goede gesprekken geweest en we kregen te horen dat we geen fraudeurs waren."