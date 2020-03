20.000 ouders gecompenseerd voor te strenge regels kinderopvangtoeslag

Staatssecretaris Van Huffelen van Financiën: "Er is in de uitvoering van toeslagen veel fout gegaan en dat had nooit mogen gebeuren. Ik heb met eigen ogen gezien hoe groot de impact is op ouders. Ik bied daarom aan alle getroffen ouders mijn oprechte excuses aan."

Het kabinet reageert hiermee op het advies van de commissie-Donner van gisteren. Die adviseerde 1800 ouders te compenseren die net zo slecht door de Belastingdienst zijn behandeld als de 300 ouders van de zogenoemde CAF 11-zaak. Zij werden onterecht van fraude beschuldigd.

Dat advies neemt het kabinet over. Deze ouders krijgen volgens dezelfde criteria een compensatie als de 'CAF 11-ouders'. "Daarbij wordt bijzondere aandacht besteedt aan de schrijnende gevallen", zegt het kabinet.

Er komt een extra vergoeding voor ouders die door de onterechte fraudeverdenking heel hard zijn getroffen en in schrijnende situaties terecht zijn gekomen. Dat is bovenop de compensatieregeling die zij krijgen.

Veel te strenge regels

Donner wees ook op een grote groep ouders die in de problemen zijn gekomen, niet door onterechte fraudeverdenkingen maar gewoon door de veel te strenge regels. Ook voor deze ouders treft het kabinet maatregelen. Zij krijgen terug wat zij in het verleden "naar de inzichten van nu" te veel moesten terugbetalen.

Het gaat om mensen die door de strenge regels 1500 euro of meer moesten terugbetalen, bijvoorbeeld omdat zij hun eigen bijdrage waren vergeten over te maken. Het kabinet kijkt naar alle gevallen, vanaf het begin van de kinderopvangtoeslagregeling in 2005. De wet moet daarvoor wel eerst worden aangepast.