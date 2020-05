Fiscus stelt toeslagouders weer teleur: mogelijk toch geen compensatie

De Belastingdienst heeft duizenden ouders die betrokken zijn bij de toeslagenaffaire een brief gestuurd, waarin staat dat ze niet tot de groep behoren waarbij de fiscus dusdanig grote fouten heeft gemaakt dat ze in aanmerking komen voor compensatie en een schadevergoeding. Volgens een woordvoerder van de dienst gaat het om ongeveer 8000 mensen.

Die brief komt voor de betrokkenen als een donderslag bij heldere hemel. Ze zijn boos en teleurgesteld, en voelen zich opnieuw misleid. Ze gingen er vanuit dat hun zaak vergelijkbaar is met de zogeheten CAF 11-zaken. Een commissie onder leiding van oud-minister Donner concludeerde dat de Belastingdienst in deze zaken zich "institutioneel vooringenomen" heeft opgesteld. De ouders werden ten onrechte van fraude beschuldigd en moesten soms tienduizenden euro's terugbetalen. Velen kwamen daardoor in de problemen.

Staatssecretaris Van Huffelen richtte zich vanavond via Twitter tot de teleurgestelde ouders: