Schouten: in uiterste geval alle nertsen ruimen

Als de volksgezondheid en de gezondheid van dieren in gevaar zijn door coronabesmettingen op nertsenfokkerijen, dan worden alle nertsen, ook de gezonde, geruimd. Dat heeft minister Schouten van Landbouw gezegd in de Tweede Kamer.

Veel Kamerleden zijn bezorgd over de twee coronabesmettingen van nerts op mens in twee verschillende nertsenfokkerijen. Het gevonden virus bij de twee besmette mensen is genetisch anders dan het bekende coronavirus, wat wijst op een soort 'nertsen-corona'.

D66, GroenLinks, SP, PvdA en Partij voor de Dieren, die al jaren tegenstander zijn van het fokken van nertsen voor bont, vinden dit een gevaarlijke situatie.

"Als ik duizenden kooien met zieke dieren zie dan kan ik niet begrijpen dat er niet nu al wordt geruimd", zegt SP-Kamerlid Futselaar. De PvdA noemt de fokkerijen "een broedplaats van virussen". D66-Kamerlid De Groot: "Met al onze kennis over het gevaar van dierziekten voor de mens, waarom worden deze dieren niet geruimd?"

Epidemiologisch onderzoek

De minister zegt dat zij het veterinair epidemiologisch onderzoek moet afwachten, waarvan de uitslag vrijdag wordt verwacht. "Ruimen is het ultieme middel, maar dan moet er echt een groot risico zijn", zegt Schouten. "Zo'n besluit moet goed onderbouwd worden."

Het vroegtijdig sluiten van alle nertsenfokkerijen, zoals sommige partijen willen, is juridisch niet haalbaar volgens Schouten. Zij moet zich houden aan de wet waar in staat dat de fokkerijen uiterlijk tot 1 januari 2024 mogen voortbestaan, zegt zij.

GroenLinks wil dat als de bedrijven wegens de coronabesmettingen geruimd worden, zij daarna niet opnieuw kunnen opstarten. Maar dat is juridisch niet tegen te houden, zegt Schouten.

De minister werkt wel aan een subsidieregeling, nog van voor de coronacrisis, waarmee zij bedrijven versneld wil uitkopen. De Europese Commissie moet nog beoordelen of dit geen verboden staatssteun is.