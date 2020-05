Tweede coronabesmetting door nerts, dierenartsen en fokkers ongerust

Vooral de situatie in Deurne baart de dierenartsen zorgen. Een nertsenhouder in die plaats is besmet met het coronavirus, net als zijn vrouw en dochter. De nertsenfokker gaat ervan uit dat hij door zijn dieren besmet is.

De fokker uit Deurne zou herhaaldelijk hebben aangedrongen op een onderzoek naar besmettingen op zijn bedrijf. Een groot aantal dieren was benauwd en is doodgegaan. "De ziekte verloopt hier niet zo mild als bij de eerste bedrijven, maar daar lees ik niets over terug in Kamerbrieven of persberichten. Mijn bedrijf krijgt nauwelijks aandacht. Dat vind ik zeer kwalijk", zegt hij in het Brabants Dagblad.

Volgens de fokker leeft hij elke dag in angst. "Ik lig er letterlijk 's nachts wakker van. Ik draag bescherming, maar word bij de dieren telkens blootgesteld aan het virus. Wat zijn de risico's voor mijn gezin? Voor de volksgezondheid? Ik geloof de overheid als ze zegt dat er nu buiten de bedrijven een verwaarloosbaar risico is, maar hoe ontwikkelt zich dat in de komende maanden?"

Genetische stamboom

Schouten bevestigt vandaag dat deze fokker waarschijnlijk het tweede geval is waar sprake is van besmetting van dier op mens. Dat wordt geconcludeerd uit onderzoek naar de genetische stamboom van de aangetroffen virussen.

Het gevonden virus bij de besmette mensen op de twee nertsbedrijven is genetisch niet hetzelfde als het bekende coronavirus in de omgeving van de bedrijven en de rest van Nederland. "Dit ondersteunt de conclusie dat het aannemelijk is dat er sprake is van een besmetting van nerts op mens", concludeert de minister.