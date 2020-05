'Voorkomen dat dieren corona-reservoir worden'

Wetenschappers hebben er in de Tweede Kamer voor gewaarschuwd dat dieren een vergaarbak voor coronabesmettingen worden. In een hoorzitting noemden ze de rol van dieren in de pandemie "vooralsnog onbelangrijk" maar benadrukten ze dat "voorkomen moet worden dat ze een reservoir vormen".

De Kamer werd op een speciale briefing bijgepraat over de ontwikkelingen van het coronavirus in relatie tot dieren, nu gebleken is dat op twee nertsenfokkerijen mensen door dieren zijn besmet. Eerder achtte minister Schouten die kans nog klein.

Hoogleraar gezondheidszorg Arjan Stegeman en RIVM-directeur Jaap van Dissel zeiden nu dat ze inderdaad uitgaan dat op de nertsenfokkerijen een dier-op-mens-besmetting is geweest, al geven onderzoeken nooit 100 procent zekerheid. "Dan zou je alle virussen in de omgeving moeten uitsluiten", zei van Dissel.

Het is voor het eerst dat besmettingen op deze wijze zijn gezien. Volgens Stegeman is het onwaarschijnlijk dat omwonenden van nertsenbedrijven waar corona is vastgesteld besmet zijn geraakt door verspreiding via de lucht.

Beschermend materiaal

Op 15 mei werd voor het eerst gemeld dat iemand in Nederland was besmet met covid-19 door een nerts. Vandaag werd opnieuw een besmetting gemeld. Deze besmettingen lijken niet uit dezelfde bron te komen.

De besmettingen zijn opgelopen in een periode dat nog niet bekend was dat de nertsen corona hadden en er nog zonder beschermend materiaal gewerkt werd. Inmiddels gelden voor de hele sector strenge maatregelen.

Volgens Stegeman is het ook aannemelijk dat wilde katten in de buurt van de nertsenbedrijven het virus daar hebben opgepikt. "Nertsenfarmen zijn een luilekkerland voor wilde katten".

Welke dieren gevoelig voor corona?

Onderzocht wordt of katten en honden mogelijk een rol spelen bij de verspreiding van het virus. Daar is nu nog veel onduidelijkheid over. Ook komt er een screening naar bepaalde wilde dieren, waaronder marters. Bekend is dat katten, fretten, hamsters en konijnen gevoelig zijn voor corona, terwijl kippen, eenden en varkens minder gevoelig zijn.

Kamerleden maken zich grote zorgen over de ontwikkelingen onder dieren omdat het virus zich in dieren kan muteren. SP-Kamerlid Futselaar zei te vrezen voor de "kraamkamer van covid-20".

De Partij voor de Dieren noemde de informatie op de briefing "verontrustend" en vroeg de wetenschappers of de nertsenfokkerijen niet eerder dan gepland dicht moeten.

Volgens Van Dissel is daar geen aanleiding toe. Eind deze week hopen de wetenschappers op meer resultaten van onderzoek naar de vraag of het virus nu aan het uitdoven is op de fokkerijen.