Vitesse in rechtszaal: huurverlaging absoluut nodig

Volgens de advocaat van Stadion Arnhem, Derk van Geel, is niet bewezen dat Vitesse financieel zo fors in de problemen komt. De eigenaar van de voetbalclub, Valeri Oyf, heeft zich garant gesteld, dus financiële klappen kunnen op die manier worden opgevangen, zei Van Geel.

Volgens hem lijkt het erop dat Vitesse denkt: er is een garantstelling van de aandeelhouder, maar laten we eerst eens kijken wat we bij de verhuurder kunnen halen. De club stelde daartegenover dat Oyf geen partij is in de huurovereenkomst en dat hij ervan uitgaat dat Vitesse zijn eigen broek moet ophouden.

Diep in de rode cijfers

Vitesse zoekt net als veel andere profclubs naar een financiële oplossing voor het feit dat vanwege de coronacrisis niet mag worden gevoetbald. Dat betekent geen inkomsten uit het stadion van onder meer de kaartverkoop en de horeca. De huur loopt ondertussen wel door. Die is in het geval van Vitesse zo'n anderhalve ton per maand.

De Arnhemse club eindigde vorig seizoen diep in de rode cijfers. De club maakte 16 miljoen euro verlies. De Russische eigenaar Oyf gaf eerder de garantie af dat hij de club tot medio 2021 financieel zou steunen.

Volgende week dinsdag doet de rechter uitspraak.