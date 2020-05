Vitesse eist halvering huur Gelredome

Vitesse spant een kort geding aan tegen de eigenaar van het Gelredome. De Arnhemse voetbalclub eist een halvering van de huur voor de maanden waarin niet kan worden gespeeld vanwege de coronacrisis.

Het kort geding dient op maandag 25 mei, bevestigt een woordvoerder van Vitesse bij Omroep Gelderland. De voetbalclub wil tot een "redelijke oplossing komen wat betreft de huur van Gelredome"

Volgens het AD gaat aan het kort geding een reeks van conflicten tussen de club en stadioneigenaar Michael van de Kuit vooraf. Toen Vitesse eerder weigerde om de (volledige) huursom te betalen, zou Van de Kuit zelfs het faillissement van de voetbalclub hebben aangevraagd. Hij trok die aanvraag pas in toen Vitesse de huur inclusief twee procent boeterente alsnog betaalde.

Diep in de rode cijfers

De eredivisieclub betaalt naar verluidt jaarlijks 1,8 miljoen euro om in het stadion te mogen voetballen. Maar de inkomsten zijn volledig opgedroogd omdat de competitie in maart is stilgelegd en hoogstwaarschijnlijk pas in september wordt hervat.

Vitesse eindigde het vorige seizoen diep in de rode cijfers. De club maakte 16 miljoen euro verlies. De Russische miljardair Valeri Oyf, eigenaar van Vitesse, gaf eerder de garantie af dat hij de club tot 2022 financieel zou steunen.