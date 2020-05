'Astrid en Sonja Holleeder moeten opnieuw worden verhoord'

De zussen en ex-vriendin van Willem Holleeder moeten hoogstwaarschijnlijk opnieuw naar de rechtszaal om hun verhaal te doen. Dat geldt ook voor de twee kroongetuigen in de zaak.

Op dit moment loopt het hoger beroep in het proces tegen Holleeder. Zowel zijn verdediging als het Openbaar Ministerie wil de belangrijkste getuigen in de zaak opnieuw in het openbaar verhoren, onder wie dus Holleeders zussen Astrid en Sonja. Het gerechtshof besluit in juli of dat ook zal gebeuren.

Dan bepalen de rechters ook of er een psycholoog wordt ingeschakeld, zoals de advocaten van Holleeder willen. Zij denken dat een posttraumatische stressstoornis de herinneringen van Astrid en dus haar getuigenis kan hebben beïnvloed. Een psycholoog zou daar meer over moeten kunnen zeggen, aldus de verdediging.

Vooringenomen

Holleeder werd vorig jaar veroordeeld tot levenslang. De rechtbank achtte hem schuldig aan het geven van vijf moordopdrachten. Holleeder zei meteen na de uitspraak al dat de rechtbank er niets van had begrepen.

Dat punt maakte zijn advocaten vandaag opnieuw op een zitting in de extra beveiligde rechtbank bij Schiphol. Volgens advocaat Sander Janssen stond de schuld van zijn cliënt bij voorbaat vast en zijn daarom alle tegenargumenten terzijde geschoven. "Ik kan nog steeds niet begrijpen wat er in de rechtbank is gebeurd."

Het Openbaar Ministerie noemde het verwijt van vooringenomenheid "volkomen onterecht en ondermijnend voor het vertrouwen in de rechtsstaat". Dat Holleeder het niet eens is met het vonnis, betekent volgens het OM niet dat de rechtbank fout zat.

Holleeder zei dat hij het gerechtshof zal proberen te overtuigen van zijn onschuld. Hij klaagde dat hij in de gevangenis niet aan zijn zaak kan werken, omdat de laptop waarop zijn strafdossier staat kapot is. Het OM beloofde dat de Amsterdamse crimineel snel een nieuw, beveiligd exemplaar krijgt. "Dat is uniek, iets dat geen enkele andere verdachte krijgt", aldus de officier van justitie.