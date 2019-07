Holleeder in hoger beroep tegen levenslange celstraf

Volgens Janssen heeft de rechtbank in zijn ogen een aantal cruciale punten in zijn verdediging niet meegenomen in het vonnis, zoals de verhoudingen in de familie Holleeder of in het criminele milieu ten tijde van de liquidaties. Hij noemt dat "verontrustend". "Met het vonnis van de rechtbank is de eerste ronde van dat debat ten einde gekomen", aldus Janssen.

Applaus in rechtszaal

De rechtbank oordeelde vanochtend dat levenslang "de enige passende straf" was voor Holleeder. "U meent gewetenloos en onverschillig te beschikken over leven en dood", aldus de rechtbankvoorzitter Frank Wieland. "U bent zelf lang buiten schot gebleven. Het motief lijkt te liggen in geldelijk gewin."

Direct na de uitspraak werd er emotioneel gereageerd in de rechtszaal. Nabestaanden van de liquidatieslachtoffers applaudisseerden. Ook klonk er een harde gil, waarna de rechter verzocht die persoon uit de zaal te laten verwijderen.

Misdaadverslaggever Peter R. de Vries, die in de zaak onder meer getuigde over geluidsopnamen van Holleeder, vond dat er sprake was van "gerechtigheid".