Holleeder veroordeeld tot levenslang voor vijf moordopdrachten

Holleeder werd eind 2014 aangehouden, omdat hij werd verdacht van betrokkenheid bij de liquidaties op Kees Houtman en Thomas van der Bijl. Daar kwamen in 2015 verdenkingen van de moorden op Van Hout, Willem Endstra en John Mieremet bij. Bij de liquidatie van Van Hout in 2003 kwam ook Robert ter Haak om het leven.

Holleeder kwam vanochtend rond 09.00 aan bij de rechtbank in Amsterdam-Osdorp. Vanwege de massale aandacht voor de zaak, was er maar beperkt plaats in de rechtszaal. Publiek was daarom niet welkom. Zij volgden de uitspraak via een videoverbinding in een andere rechtbank in Amsterdam.

De rechter besteedde meteen aan het begin van de uitspraak aandacht aan de enorme media-aandacht, onder meer omdat Holleeders zussen Astrid en Sonja in het geheim gesprekken met hem hadden opgenomen en verklaringen over hem hadden afgelegd.

"We wisten dat we afstand moesten nemen van de beelden die in de media werden geschetst en dat hebben wij ook gedaan", zei rechtbankvoorzitter Frank Wieland.

'Weinige bewijs weegt zwaar'

Holleeder zelf sprak tijdens de tientallen zittingsdagen in het proces alle beschuldigingen tegen. Zijn advocaten vroegen om vrijspraak, omdat er volgens hen geen enkel concreet bewijs was voor Holleeders betrokkenheid bij de liquidaties, zoals telefoontaps of dna-sporen.

Volgens de rechter was het logisch dat er weinig concreet bewijs was, omdat opdrachtgevers van liquidaties er alles aan doen de sporen die naar hen leiden uit te wissen. "Maar als dat bewijs er wel is, kan dat zwaar wegen", zei Wieland. De uitspraak duurde ruim een uur.

Het enorme dossier dat het OM tegen Holleeder had opgebouwd, bestond voor het overgrote deel uit getuigenverklaringen. Volgens de rechter was daarmee onder meer bewezen dat Holleeder een misdaadbende zou hebben gevormd met Dino Soerel en de in 2011 geliquideerde Stanley Hillis.

Verklaringen betrouwbaar

Soerel kreeg al eerder levenslang wegens zijn organiserende rol bij de moord op Houtman en Van der Bijl. Hij kon worden veroordeeld vanwege de verklaringen van kroongetuigen Peter la S. en Fred Ros, die in ruil voor strafvermindering deals met justitie sloten.

De Hoge Raad bepaalde eerder al dat de verklaringen van La S. en Ros betrouwbaar waren. Die verklaringen waren daarom ook in de zaak tegen Holleeder "bruikbaar en betrouwbaar", zo oordeelde de Amsterdamse rechtbank na eigen onderzoek.

Cor van Hout

De bekendste moorden in de zaak zijn die op Holleeders zwager Cor van Hout en op vastgoedhandelaar Willem Endstra. Met Van Hout ontvoerde Holleeder in 1983 biermagnaat Freddy Heineken, waarmee ze uitgroeiden tot de bekendste criminelen van Nederland.

De twee waren jaren boezemvrienden. Ook kreeg Van Hout kinderen met Holleeders zus Sonja. De moord op Van Hout in 2003 was ook een van de belangrijkste redenen voor de zussen van Holleeder om te getuigen tegen hem.

De verklaringen van zijn zussen bestempelde de rechtbank ook als betrouwbaar. Ze hadden hun leven op het spel gezet, omdat "anderen die datzelfde hebben gedaan, dat moesten bekopen met de dood".

'Onwaarachtig en opportunistisch'

De geluidsopnamen gaven volgens rechter Wieland "een bijzondere dynamiek" aan het proces. Volgens de rechter waren er daarnaast onvoldoende aanwijzingen voor het financiƫle belang van Holleeders zussen bij het afleggen van de verklaringen tegen hun broer, zoals Holleeder betoogde.

De verklaringen van Holleeder zelf noemde de rechter "op cruciale punten tegenstrijdig, onwaarachtig en opportunistisch".