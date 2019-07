'Lekker voor je, Neussie!': veel emotie na levenslang voor Holleeder

Applaus, een krijs en vooral veel opluchting. De rechtbank in Amsterdam oordeelde vanochtend dat levenslang "de enige passende straf" is voor Willem Holleeder. En dat zorgde voor emotie in de rechtszaal bij de nabestaanden van de liquidatieslachtoffers waar Holleeder volgens de rechter voor verantwoordelijk is.

Zo was de zus van de in 2006 geliquideerde kroegbaas Thomas van der Bijl "hartstikke blij". "Wat moet ik anders zeggen? Mooier kan het niet. De zon schijnt, levenslang. We hadden er veel vertrouwen in", zei ze bij het verlaten van de rechtszaal.

Dat het toch tot het laatste moment spannend was voor de nabestaanden bleek uit de krijs direct na de uitspraak. Die was van de dochter van Van der Bijl. Ze was 18 jaar toen haar vader in zijn Amsterdamse kroeg werd doodgeschoten.

Rechter Frank Wieland leest het vonnis voor: