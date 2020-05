Minister: slachthuizen die te weinig doen tegen corona gaan dicht

Slachthuizen die morgenavond onvoldoende aantonen dat zij al het mogelijke doen om coronabesmettingen te voorkomen gaan dicht. Dat zegt minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid.

Morgenavond heeft zij een gesprek met de vleessector, omdat daar verschillende brandhaarden zijn aangetroffen. Schouten: "Zij moeten laten zien dat ze maatregelen nemen. Dan ga ik de afweging maken of het veilig genoeg is voor de inspectiemedewerkers van de NVWA."

Schouten is verantwoordelijk voor de medewerkers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, die dagelijks toezicht houden op de gang van zaken in slachthuizen. Het kabinet wil via de inspectie SZW meer weten over de werk- en woonomstandigheden van de slachthuismedewerkers.

Schouten: "Het gaat niet alleen over de situatie in de slachthuizen zelf, maar ook om hoe personeel wordt vervoerd van en naar de slachthuizen en hoe zij wonen." Het kabinet heeft aan de GGD's gevraagd of zij alle slachthuismedewerkers op het coronavirus willen testen.

Krapte

In Nederland en Duitsland zijn veel medewerkers van slachthuizen besmet met het coronavirus. Waar dat precies aan ligt, staat nog niet vast. Maar het vermoeden bestaat dat het te maken heeft met de krapte in de slachthuizen en het feit dat medewerkers zich niet aan de 1,5 meter afstand kunnen houden.

Verder zijn veel slachthuismedewerkers arbeidsmigranten die bij elkaar wonen in kleine woonruimten en elke dag met een busje heen en weer naar hun werk gaan. Vakbond FNV heeft vanwege deze omstandigheden al gepleit voor werken op halve kracht.

Protocollen

Voorzitter Jos Goebbels van de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) zei in het NOS Radio 1 Journaal dat hij niet begrijpt waarom juist in slachterijen veel besmettingen worden aangetroffen. Hij zegt dat de bedrijven al vroeg protocollen hadden. "Zo laten we alleen nog maar mensen uit één huis samen rijden en in busjes kan anderhalve meter afstand worden gehouden."

Bij vestigingen van slachtbedrijf Vion zijn in Groenlo, Scherpenzeel en Bramstedt tientallen medewerkers positief getest en zitten vele honderden medewerkers in quarantaine.