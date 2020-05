'We hebben er alles aan gedaan om uitbraak in slachthuizen te voorkomen'

De vleessector heeft nog geen idee hoe het kan dat twintig procent van de personeelsleden van slachterij Vion in Groenlo besmet is met het coronavirus. "We hadden al heel vroeg protocollen en werken heel hygiënisch", zegt voorzitter Jos Goebbels van de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) in het NOS Radio 1 Journaal.

"We weten nog niet eens wat de bron is", zegt Goebbels. "Dat moet nader bronnenonderzoek aantonen. Buiten de slachterij, in Groenlo zelf, zijn ook mensen besmet." De Vion-slachterij is sinds vorige week woensdag dicht.

Volgens Goebbels hadden slachterijen al vroeg protocollen om coronabesmettingen te voorkomen. "Zo laten we alleen nog maar mensen uit één huis samen rijden en in busjes kan anderhalve meter afstand worden gehouden."

Geen extra ziektemeldingen

De COV-voorzitter heeft geen verklaring waardoor het in Groenlo dan toch is misgegaan. "We zijn verrast. We hadden de afgelopen maanden in Groenlo geen verhoogd aantal ziektemeldingen."

"Als het nodig is, dan zullen we aanvullende maatregelen nemen zoals het plaatsen van extra schotten", zegt Goebbels.

Van de 657 medewerkers van Vion in Groenlo hebben er 147 een positieve uitslag gekregen. Het grootste deel van de besmettingen is vastgesteld bij medewerkers die in Duitsland wonen, dat zijn er 79. De overige 68 besmette mensen wonen in Nederland.

Er moeten nog 25 medewerkers worden getest; zij zijn niet verschenen op de testlocatie. Van nog vijf andere medewerkers ontbreken de gegevens. De directie van Vion heeft van de veiligheidsregio 48 uur de tijd gekregen om de ontbrekende gegevens van de werknemers aan te leveren. Ook die moeten alsnog getest worden.

Medewerkers in quarantaine

De veiligheidsregio wil dat de slachterij en de uitzendbureaus de huisvesting van medewerkers zo organiseren, dat die op een veilige manier in quarantaine kunnen verblijven. COV-voorzitter Goebbels zegt dat daarover nu afspraken worden gemaakt.

Tachtig procent van de medewerkers van slachthuizen is arbeidsmigrant en woont vaak bij elkaar. De vleessector is arbeidsintensief. Er werken veel mensen op een klein oppervlak.