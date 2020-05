Bolsonaro in vrijgegeven video: 'Ik laat ze mijn familie niet naaien'

Het Hooggerechtshof in Brazilië heeft opnames vrijgegeven van een kabinetsvergadering waarover de afgelopen weken ophef is ontstaan in het land. In de video is te zien dat president Bolsonaro zegt dat hij "niet gaat zitten toekijken hoe ze mijn familie naaien".

Kort na die ministerraad van 22 april ontsloeg president Bolsonaro het hoofd van de federale politie, waarop de populaire minister Moro van Justitie opstapte. Die beschuldigt de president ervan dat hij politieonderzoeken naar zijn zoons probeert te beïnvloeden. Een wordt verdacht van corruptie, twee andere onder meer van het op grote schaal verspreiden van misleidende informatie.

"Ik heb al geprobeerd om onze veiligheidsmensen in Rio de Janeiro te vervangen en dat is me niet gelukt", zegt Bolsonaro over de deelstaat waar de politieonderzoeken lopen. "Dat is nu afgelopen. Je denkt toch niet dat ik ga zitten toekijken hoe ze mijn familie naaien, of vrienden van me. Als ik iemand niet mag vervangen (...) dan vervang ik de minister, punt uit."

Bekijk hier de beelden van de vergadering: