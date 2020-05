Brazilianen protesteren ondanks de pandemie, voor én tegen Bolsonaro

Langzaam verzamelen zich een stuk of dertig geestverwanten in het tentenkamp. Ze komen uit het binnenland van São Paulo. Gekleed in de nationale kleuren groen en geel, werken ze snel een broodje naar binnen. Ze willen zich zo snel mogelijk aansluiten bij de carreata, de optocht van auto's van Bolsonaro-aanhangers, die al toeterend door de stad rijdt.

"Het is een goede manier om tijdens de quarantaine toch te demonstreren", zegt David. Hij vouwt zijn vingers in de vorm van een pistool, het handgebaar van Bolsonaro, en roept uit het raampje. "Weg met de gouverneur, leve de president!"

Weerzinwekkend

Sinds het begin van de pandemie zit Bolsonaro in de problemen. Hij heeft ruzie met gouverneurs, het Congres en het Hooggerechtshof. De populariteit van de president daalde flink. Maar volgens de peilingen kan hij nog steeds rekenen op de steun van ongeveer dertig procent van de Brazilianen.

Op de Avenida Paulista, het hart van de stad, verzamelen de aanhangers van de president zich. Een groep van zo'n 200 mensen applaudisseert voor elke auto met een vlag. Niemand houdt anderhalve meter afstand, lang niet iedereen draagt mondkapjes.

"Het is weerzinwekkend", zegt Felipe Spencer 's avonds. De kunstenaar en actievoerder is boos op de betogers en hun president. "Ze zijn niet beschaafd. Die mensen willen dat we allemaal de straat op gaan, ze strijden vóór covid-19."