VS trekt zich terug uit vliegtuigpact om Rusland

De Verenigde Staten trekken zich terug uit het Open Skies-verdrag, dat vrij vliegverkeer van surveillancetoestellen regelt. Dat heeft president Trump aangekondigd. De terugtrekking moet binnen een aantal maanden geregeld zijn.

Trump liet nog wel een kiertje open. Hij voegde eraan toe dat er een kans bestaat dat hij alsnog tot nieuwe afspraken komt met Rusland, dat hij verwijt zich niet aan het verdrag te houden.

In het vliegtuigpact is vastgelegd dat ongewapende militaire verkenningsvliegtuigen in overleg door het luchtruim van de 35 deelnemende landen mogen vliegen. De idee is dat er daardoor meer openheid is over militaire activiteiten, waardoor spanningen en escalatie worden voorkomen. Ook moeten de vluchten afspraken over de productie van wapens controleren.

Volgens de VS heeft Rusland het verdrag herhaaldelijk geschonden. Rusland zou vluchten van de VS meermaals toegang tot bepaalde gebieden hebben geweigerd, zoals over Kaliningrad en bij de grens met Georgië.

Ook zegt Washington dat de beelden die tijdens dergelijke vluchten verkregen worden, via commerciële satellieten goedkoper te krijgen zouden zijn. De terugtrekking zet de relatie tussen Washington en Moskou verder onder druk.

Rusland ontkent dat het zich niet houdt aan de afspraken en zegt dat alle deelnemende partijen door de opzegging van de VS worden getroffen.

Militaire activiteiten

Het Open Skies-verdrag werd ondertekend door onder andere de VS en een groot aantal Europese landen, waaronder Nederland. Het trad in 2002 in werking en werd ingesteld zodat landen elkaars militaire activiteiten konden monitoren.

Het Open Skies-verdrag is niet het eerste belangrijke internationale pact waaruit president Trump zich terugtrekt. Eerder zegde hij de Iran-deal eenzijdig op en vorig jaar verliet de VS een raketverdrag met Rusland.