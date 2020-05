'Wij zeggen nee tegen de anderhalvemetersamenleving'

De opiniepeiler trekt diverse conclusies over het coronavirus. Bijvoorbeeld dat heel kleine druppeltjes die vrijkomen bij ademen, aerosolen genoemd, in binnenruimtes een grote rol spelen bij de verspreiding van het coronavirus. Hij baseert zich onder meer op onderzoek van de Duitser Hendrik Streeck, directeur van het virologisch instituut aan de universiteit van Bonn.

"Mijn stelling is: juist omdat besmetting vooral via de lucht gaat en in de buitenlucht bijna niet gebeurt, hoef je geen anderhalve meter afstand te houden. Het overgrote deel van de mensen dat doodgaat is boven de 75. Dus zorg dat je die groep optimaal beschermt. Laat de rest van de mensen zo veel mogelijk hun leven leiden, dat is goed voor de economie."

Op basis van wat nu bekend is, schrijft het RIVM, is niet aangetoond dat aerosolen een rol spelen in de verspreiding van het virus. Er loopt een RIVM-onderzoek, maar het is nog te vroeg voor conclusies, reageerde Jaap van Dissel gisteren op vragen van de PVV over besmettingen via de lucht.

Horecaondernemer Schreuders, en de volgers van zijn Facebookgroep, denken daar anders over. Zij vinden dat het RIVM en het kabinet dit soort onderzoeken hebben genegeerd en opzij hebben geschoven.