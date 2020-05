RIVM: we nemen op 1 juni een risico, maar hebben er vertrouwen in

RIVM-directeur Van Dissel zegt dat nog onduidelijk is wat het effect is van het versoepelen van de coronamaatregelen. "We nemen per 1 juni een risico", is zijn conclusie. Er wordt nog gewerkt aan volgsystemen en onderzoeken, die naar verwachting nog niet klaar zijn op die datum. "Maar alles bij elkaar opgeteld, hebben we er vertrouwen in."

Van Dissel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu praatte de Tweede Kamer bij over de laatste cijfers over het coronavirus. Hij zei dat de druk van het virus duidelijk aan het afnemen is en dat bijna alle landen op dit moment ongeveer dezelfde versoepelingen doorvoeren. Hij verwacht dat er voorlopig, nog zeker tot in 2022, kleinere of grotere "veenbranden" zullen plaatsvinden, waarbij het aantal besmettingen weer oplaait.

Van Dissel heeft vertrouwen in de aanpak: