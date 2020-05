Hooggerechtshof: Democraten mogen nog niet bij vertrouwelijk deel Mueller-rapport

Het Amerikaanse Hooggerechtshof geeft Democratische parlementariërs voorlopig geen toegang tot vertrouwelijke getuigenissen in het Rusland-onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller. Hij onderzocht of het campagneteam van president Trump met de Russen heeft samengespannen om de presidentsverkiezingen te beïnvloeden. Daarvoor vond hij geen bewijs.

Mueller concludeerde wel dat Trump op een aantal manieren heeft geprobeerd het Rusland-onderzoek te beïnvloeden, maar sprak zich niet expliciet uit over de strafbaarheid daarvan. "Als we ervan overtuigd waren dat de president overduidelijk geen misdaad heeft begaan, hadden we dat gezegd", was het enige wat hij daarover zei.

De Democraten proberen nu via de rechter af te dwingen dat zwartgelakte passages uit het rapport en vertrouwelijke getuigenissen openbaar worden gemaakt, om zelf te kunnen bepalen of Trump de wet heeft overtreden.

Een lagere rechter bepaalde dat de stukken moeten worden vrijgegeven, maar het Hooggerechtshof, dat daarover gaat, heeft de zaak uitgesteld tot begin volgende maand. Dan wordt besloten of de zaak wordt behandeld.

Een eventuele inhoudelijke behandeling zal pas in de herfst plaatsvinden. Voor Trump mogelijk onwelgevallige informatie zal dan waarschijnlijk pas na de presidentsverkiezingen in november openbaar worden.