Ook CDA-voorzitter ziet landelijke coalitie met FvD niet zitten

CDA-partijvoorzitter Rutger Ploum denkt niet dat zijn partij na de komende Tweede Kamerverkiezingen in een kabinet zal stappen met Forum voor Democratie. In een open brief aan de leden van het CDA schrijft hij: "Meerdere uitspraken van de politiek leider van FvD zijn in mijn ogen niet verenigbaar met de principes die wij als CDA hoog houden."

Het is voor het eerst dat de partijvoorzitter zich uitlaat over samenwerking met Forum. Sinds vorige week zit het CDA samen met FvD in het provinciebestuur van Noord-Brabant. Dat leidde tot veel kritiek en zorgen bij delen van de achterban. Velen vragen zich af of het een voorbode is voor een coalitie met Baudet in Den Haag.

Hoekstra en De Jonge

"Ik begrijp dat en het is goed dat die vragen worden gesteld", meldt Ploum. Hij verwijst naar uitspraken van de ministers Hoekstra en De Jonge, beiden in de race om de nieuwe lijsttrekker van de christendemocraten te worden.

Hoekstra wil niet gaan regeren met een partij die de rechtsstaat en de democratie niet respecteert. De Jonge zei dat hij een coalitie met Forum "niet ziet gebeuren".

Andere samenleving

"Ik onderschrijf wat zij hierover hebben gezegd", schrijft Ploum. "Het is op dit moment volstrekt helder dat landelijk Forum voor Democratie een andere samenleving voor ogen staat dan wij."

De keuze voor een coalitie is volgens de voorzitter uiteindelijk een keus van de landelijke politieke leiders. "Als partijvoorzitter is het mijn verantwoordelijkheid om te waken over (de grenzen van) onze identiteit. En dat zal ik nadrukkelijk doen."