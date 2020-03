CDA Noord-Brabant overlegt met afdelingen over college met FvD

Het CDA in Noord-Brabant gaat met alle plaatselijke afdelingen praten over de samenwerking met Forum voor Democratie in het nieuwe provinciebestuur. De provinciale partijvoorzitter en de voorzitter van de Statenfractie organiseren daarvoor volgende week regiobijeenkomsten.

Gisteren werd duidelijk dat het CDA in Noord-Brabant een college van Gedeputeerde Staten wil vormen met FvD, VVD en Lokaal Brabant. De partijen werden het eens over "principes van samenwerking" en gaan de komende tijd werken aan een inhoudelijk akkoord.

In een gezamenlijke verklaring zeggen de vier partijen dat ze "de hand uitsteken naar iedereen" en "openstaan voor een respectvolle samenleving".

Alle vier eigenaar

Binnen het CDA ligt de samenwerking met Forum gevoelig. Sommige CDA'ers vinden de waarden van de partij niet verenigbaar met die van FvD.

De voorzitters Van Dijk van het provinciaal bestuur en De Hoon van de Statenfractie zeggen in een brief aan alle afdelings- en fractievoorzitters van het CDA dat ze graag willen praten over de principes van samenwerking. Er is al eerder telefonisch overleg geweest, maar nu komen er dus speciale bijeenkomsten. Van Dijk en De Hoon benadrukken in hun brief dat alle vier de onderhandelende partijen "samen eigenaar zijn" van de principes.

Het landelijke CDA heeft de onderhandelingen steeds nadrukkelijk aan de provincie overgelaten. Verschillende landelijke kopstukken benadrukken dat het CDA in Noord-Brabant zijn eigen keuzes moet maken.