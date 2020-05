Waarom een Schipholpas zo waardevol is voor criminelen

Bagagemedewerkers die moeiteloos met een kilo cocaïne naar buiten wandelen en onderhoudsmonteurs die vliegtuigen openschroeven om een verborgen lading drugs van boord te halen.

Uit een vandaag gepubliceerd onderzoek blijken grote zorgen over georganiseerde misdaad op Schiphol. De situatie op de luchthaven is volgens het rapport zo alarmerend, dat de veiligheid van werknemers en de luchtvaart in gevaar is.

Criminelen hebben het specifiek gemunt op mensen met een Schipholpas, de toegangspas voor werknemers van de vele bedrijven op de luchthaven. De beveiliging is relatief makkelijk te omzeilen, waardoor ze onopgemerkt bij vliegtuigen, bagage en luchtvracht kunnen komen.

Het rapport doet denken aan een eerder onderzoek naar drugscriminaliteit in de Rotterdamse haven, waar vergelijkbare gebreken werden geconstateerd. Vermoedelijk komt via Schiphol veel minder drugs binnen dan via de haven, de onderzoekers schatten "een factor 10 minder". Toch wordt ook de Schiphol-route door criminelen nog altijd veel gebruikt, behalve nu misschien in coronatijd.

Zicht bewakingscamera's belemmerd

En dus proberen drugssmokkelaars toegang te krijgen tot essentiële plekken in het logistieke proces op de luchthaven. Iemand die kan knoeien met bagagelabels is waardevol, omdat die ervoor kan zorgen dat koffers met drugs op plekken terecht komen waar personeel de buit makkelijker ongezien kan meenemen.

Bagagemedewerkers zijn volgens het rapport van Bureau Beke een van de kwetsbaarste groepen. In de bagagekelders werken veel uitzendkrachten, de lonen zijn laag en het werk is zwaar. Dat maakt een aanbod van criminelen om wat bij te verdienen aanlokkelijk.

Het toezicht op de bagage-afdelingen is beperkt. Het valt niet op als een koffer even apart wordt gezet, om iets verderop de drugs eruit te halen. Soms wordt het zicht vanuit bewakingscamera's expres met een stapel bagage belemmerd.

Omdat werknemers mobiele telefoons mee mogen nemen, kunnen ze eenvoudig worden ingeseind welke koffers ze moeten hebben. Diensten ruilen is heel gebruikelijk, zodat het 'uithaalmoment' goed kan worden getimed.