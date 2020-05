Ondersteuning Apple en Google voor 'corona-apps' beschikbaar via updates

Apple en Google brengen vandaag software-updates uit die nodig zijn om apps voor contactonderzoek goed te laten werken. Dit moet helpen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De twee bedrijven hebben de afgelopen weken gewerkt aan een notificatiesysteem.

In het geval van iOS, het besturingssysteem van Apple, gebeurt dit in de vorm van de update iOS 13.5. Bij Google werkt het op toestellen met Android 6.0 en hoger en komt het in de vorm van een update voor Google Play Services.

22 landen toegang gevraagd

Alleen geselecteerde apps van gezondheidsautoriteiten krijgen toegang tot de functionaliteit. Inmiddels hebben 22 landen op vijf continenten toegang gevraagd. Apple heeft laten weten dat Nederland ook tot deze groep behoort.

Het systeem werkt via Bluetooth-technologie en maakt onder meer gebruik van de afstand tot een ander apparaat en de duur van het contact om te bepalen of een potentiële besmetting moet worden gemeld. Hoe deze parameters worden afgesteld, laten de twee bedrijven over aan de gezondheidsautoriteiten.

Apple en Google benadrukken dat hun systeem een aanvulling is op het normale contact-onderzoek en niet moet worden gezien als vervanging hiervan. In Nederland hebben experts twijfels geuit over de effectiviteit van zo'n app. Het ministerie van Volksgezondheid is er desondanks nog altijd mee bezig, onduidelijk is hoe ver deze app is.

Expliciet toestemming geven

Gebruikers moeten straks zelf expliciet toestemming geven om de notificaties aan te zetten en kunnen die op elk moment intrekken, zeggen de twee bedrijven. Ook bepaalt de gebruiker of deze een positieve diagnose wil melden. De functie wordt op regionaal niveau uitgezet als deze niet meer nodig is.

Het gebruik van een app is een tussenstap; uiteindelijk willen Apple en Google de functionaliteit inbakken in hun besturingssysteem. Een update daarvoor wordt later dit jaar verwacht. Ook dan werkt het alleen als een gebruiker de functie bewust inschakelt.