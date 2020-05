Ministerie van Financiën doet aangifte in toeslagenaffaire

Het ministerie van Financiën doet aangifte vanwege mogelijke misdrijven in de toeslagenaffaire, waarin duizenden ouders zijn gedupeerd. Dat schrijven de staatssecretarissen Vijlbrief en Van Huffelen aan de Tweede Kamer.

Het gaat om twee mogelijke misdrijven: beroepsmatige discriminatie en het ambtsmisdrijf knevelarij. Dat laatste is het "vorderen of ontvangen van een betaling terwijl de ambtenaar weet dat die betaling niet verschuldigd is".

Aanleiding voor de aangifte is een advies van een onafhankelijk deskundige. De aangifte richt zich niet tegen specifieke personen bij de Belastingdienst, maar er worden wel afdelingen genoemd, onder meer Directie Toeslagen en het Combiteam Aanpak Facilitators (CAF).

De toeslagenaffaire draait om ouders die door de Belastingdienst ten onrechte van fraude met toeslagen voor kinderopvang zijn beschuldigd. Velen van hen moesten flinke bedragen terugbetalen en kwamen daardoor in de financiële problemen.