Ongezond leven blijkt minder vaak oorzaak ernstig overgewicht bij kinderen

Het is volgens de betrokken wetenschappers voor het eerst dat een groep kinderen met ernstige obesitas zo nauwkeurig en uitgebreid onder de loep is genomen. Van dna-tests en hormoonmetingen in het bloed tot conditietests bij de kinderfysiotherapeut en metingen van de verbranding bij de kinderdiëtist.

Daarnaast beschikten de onderzoekers over een relatief grote onderzoeksgroep, omdat in Nederland kinderen met ernstig overgewicht eerder naar een arts worden gestuurd dan in andere landen, zegt Kleinendorst. "In het buitenland wordt vaker enkel gezegd dat ze gezonder moeten leven."

Opluchting bij ouders

Bijna 16 procent van Nederlandse kinderen en jongeren kampen met overgewicht. Zo'n 18.000 kinderen hebben ernstige obesitas. Het vaakst werd door de wetenschappers een genetische afwijking gevonden bij kinderen die al voor de kleuterklas obesitas hadden.

Volgens Kleinendorst waren de ouders van kinderen waarbij zo'n afwijking werd gevonden vooral opgelucht. "Zij kunnen nu beter uitleggen wat er aan de hand is en dus ook tegen bijvoorbeeld opa of oma zeggen dat ook dat ene snoepje niet gegeven moet worden."

Ze gaat verder met haar onderzoek. Zo wil ze graag weten wanneer de kinderen precies te zwaar worden. Want hoe eerder wordt ontdekt dat hun ernstige overgewicht niet te wijten is aan een ongezonde leefstijl, hoe beter de behandeling.

Ook zou ze het onderzoek graag uitbreiden naar volwassenen. "Want dan wordt al helemaal vaak gezegd: ga gezonder eten en meer bewegen."