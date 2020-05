FBI woedend op Apple over ‘uitblijven hulp’ kraken iPhones aanslag Florida

De FBI verwijt Apple dat het "effectief" geen hulp heeft geboden bij het ontgrendelen van twee iPhones. Het gaat om telefoons van de schutter van een aanslag op een Amerikaanse basis eind vorig jaar. Gisteren werd bekend dat het de opsporingsinstantie alsnog is gelukt om in de telefoons te komen.

Volgens bronnen van The New York Times zijn op de apparaten gegevens gevonden die de aanslag, op een luchtmachtbasis in Florida waarbij drie mensen om het leven kwamen, in verband brengen met terreurnetwerk al-Qaida. Minister William Barr van Justitie zei op een persconferentie dat de gevonden informatie al van "onschatbare waarde" is geweest.

Achterdeurtje inbouwen

De twee iPhones van de schutter die werden gevonden, waren vergrendeld. De FBI riep Apples hulp in om toegang te krijgen tot de toestellen. Dit kan volgens Apple alleen door een zogeheten achterdeurtje in de software in te bouwen. Daardoor zou de FBI de telefoon wel kunnen kraken. Maar dit wil het bedrijf niet. Druk vanuit het ministerie van Justitie en president Trump hielpen niet.

"Er bestaat niet zo iets als een achterdeurtje alleen voor de goeden", schrijft het bedrijf nu in een verklaring. De vrees is dat de aangepaste software in handen komt van internetcriminelen. Ook zou het een precedent kunnen scheppen voor zaken in autoritaire landen als Rusland of China.

'Serieus belemmerd'

De directeur van de FBI, Christopher Wray, zegt dat de vertraging in het ontgrendelen van de telefoons het onderzoek ernstig heeft belemmerd. "Medewerkers waren, tijdens een pandemie, veel tijd kwijt om bij informatie te komen waarvoor we al maanden een gerechtelijk bevel hadden. De technici die aan deze telefoons werkten, hadden we tegelijkertijd ook nodig in andere belangrijke zaken."

Apple zegt in de verklaring dat het "elk stuk informatie dat tot onze beschikking stond" heeft gedeeld. "De valse beweringen over ons bedrijf zijn een excuus om de versleuteling te verzwakken die miljoenen gebruikers en de nationale veiligheid beschermen." Bronnen zeiden eerder tegen The New York Times dat er bij Apple frustratie is dat de FBI niet meer moeite heeft gedaan om bij de informatie te komen, de telefoons zouden namelijk niet Apples zwaarste versleuteling bevatten en door gespecialiseerde bedrijven te kraken zijn.

Jarenlange strijd

Er is al jaren een strijd gaande tussen Apple en de Amerikaanse overheid over de versleuteling van iPhones. Eind 2015 en begin 2016 gebeurde hetzelfde in een zaak rond een aanslag in San Bernardino. Ook toen lukte het de FBI uiteindelijk om zelf toegang te krijgen tot de iPhone.

Hoe de opsporingsinstantie nu de telefoons wist te kraken, is niet bekend. Volgens de FBI-directeur biedt de methode die is gebruikt geen permanente oplossing.