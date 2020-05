FBI: schutter dodelijke schietpartij Florida had link met al-Qaida

Onderzoekers van de FBI hebben telefoongegevens gevonden die de aanslag op een luchtmachtbasis in Florida eind vorig jaar in verband brengen met terreurnetwerk al-Qaida. Dat zeggen bronnen tegen The New York Times.

De schutter, die in opleiding was bij de Saudische luchtmacht, was voor een militaire training op een vliegbasis van de Amerikaanse marine en opende het vuur. Daarbij kwamen drie mensen om het leven. Ook de schutter zelf kwam om.

De Saudiër heeft volgens de krant met iemand van de terreurorganisatie gesproken die de aanval aanmoedigde. De onderzoekers baseren zich op telefoongegevens van een van de iPhones van de schutter, waarvan ze de beveiliging wisten te kraken.

Videoboodschap

Eerder al werd de schietpartij geclaimd door al-Qaida. De leider van het netwerk deed dat in een videoboodschap in februari. De echtheid daarvan kon nog niet worden vastgesteld.

Het is volgens The New York Times onduidelijk of de schutter de opdracht tot de schietpartij ook daadwerkelijk van het terreurnetwerk kreeg. Eerder gingen onderzoekers van de FBI ervan uit dat de schutter alleen handelde. Ze beschouwen de daad als terrorisme.