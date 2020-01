Justitie VS verhoogt druk op Apple om iPhones terrorismezaak te ontgrendelen

Het terrorisme-onderzoek naar een aanslag door een Saudische leerling op een Amerikaanse luchtmachtbasis leidt mogelijk tot een nieuwe juridische strijd tussen het ministerie van Justitie en Apple.

Minister William Barr heeft het bedrijf gisteren op een persconferentie gevraagd om twee iPhones te ontgrendelen ten behoeve van het onderzoek. Een week geleden had de FBI per brief hetzelfde gevraagd.

"We hebben Apple verzocht te helpen bij het ontgrendelen van de iPhones van de schutter, maar tot nu toe heeft Apple ons geen substantiële hulp gegeven", zei Barr. Apple spreekt de verwijten van Barr tegen. "We hebben snel en grondig gereageerd op de verzoeken van justitie en zijn hier nog steeds mee bezig."

Op 6 december schoot een leerling van de Saudische luchtmacht op een Amerikaanse marinebasis in de staat Florida drie mensen dood en verwondde nog eens acht anderen. Hij was daar voor een training. De minister heeft de aanval bestempeld tot terrorisme.

Gevaar op misbruik

In de verklaring die Apple deelt met media, staat niet letterlijk dat het verzoek om de telefoons te ontgrendelen is geweigerd. Maar die boodschap klinkt er wel in door.

Apple wijst op het gevaar van een zogeheten achterdeurtje. Hierbij wordt er een 'kwetsbaarheid' ingebouwd zodat er toegang kan worden verkregen tot de telefoon. "Dat kan worden misbruikt door mensen die onze nationale veiligheid bedreigen, en de data van onze klanten." Gedoeld wordt daarbij op criminelen of landen als China en Noord-Korea, waarvan bekend is dat ze op grote schaal hack-activiteiten uitvoeren.

Burgerrechtenorganisatie ACLU steunt Apple in zijn standpunt. "Het verzoek van de overheid zou de beveiliging van miljoenen iPhones verzwakken en is daarmee gevaarlijk en in strijd met de grondwet." De plaatsvervangend directeur van de FBI, David Bowdich, zei gisteren op de persconferentie dat de dienst de versleuteling niet willen verzwakken. Dit lijkt dus haaks te staan op het verzoek.

In de verklaring zegt Apple verder dat het op verzoeken die tussen 7 en 14 december zijn gedaan onder meer iCloud-back-ups en andere transactie-informatie heeft gedeeld. Het zou gaan om gigabytes aan data.

San Bernardino-zaak

Tot 2014 ontgrendelde Apple nog wel iPhones op verzoek. De bescherming van de privacy van gebruikers werd een belangrijk verkoopargument voor het bedrijf en daar past het ontgrendelen van telefoons op verzoek van opsporingsdiensten niet bij.

Het duurde daarna niet lang of Apples nieuwe beleid werd op de proef gesteld. Op 2 december 2015 werden in San Bernardino in Californië veertien mensen doodgeschoten. De FBI wilde vervolgens de iPhone van de dader ontgrendelen en stapte hiervoor naar de rechter.

Die gelastte Apple een aangepaste softwareversie te maken waarmee dit mogelijk zou zijn, maar het bedrijf weigerde. Het leek het begin te worden van een lange juridische strijd. Uiteindelijk wist de FBI om Apple heen te werken en maakte het naar verluidt gebruik van het Israëlische Cellebrite om de telefoon te kraken.