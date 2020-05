Kopstuk criminele familie uit Oss opgepakt op vakantiepark

Op een vakantiepark in het Gelderse Ede is de voortvluchtige Toon R. opgepakt. Het Openbaar Ministerie Oost-Brabant beschouwt de 40-jarige als een van de kopstukken van een crimineel familienetwerk uit Oss.

Eerder werden andere familieleden al opgepakt. De 48-jarige Martien R. wordt door de autoriteiten gezien als leider van de criminele organisatie. Toon R. was als enige binnen het netwerk nog voortvluchtig. Volgens het OM was hij een van de meest gezochte mannen in Brabant.

Tijdens Operatie Alfa werden eind 2019 en in het begin van dit jaar een groot aantal leden op een woonwagenkamp in Oss gearresteerd. Sinds november werd er naar Toon R. gezocht.

Kortgeleden kwam het opsporingsteam de mogelijke verblijfplaats van R. op het spoor, meldt het OM. Rond 22.00 uur viel een arrestatieteam het huisje op het park binnen. De verdachte werd aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.

Naast lidmaatschap van een criminele organisatie wordt R. verdacht van betrokkenheid bij vuurwapenhandel, vuurwapenbezit en diverse drugsdelicten.