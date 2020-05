Kroongetuige: 'Hard geraakt door moord op mijn advocaat'

Voor het eerst heeft de kroongetuige in het proces tegen de organisatie van Ridouan Taghi gereageerd op de dood van zijn advocaat, Derk Wiersum. Omdat hij nu geen advocaat heeft, wil hij niet meer verhoord worden.

Kroongetuige Nabil B. las vandaag een verklaring voor op een zitting in de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp. "Mijn vorige advocaat is helaas vermoord. Hem trof geen enkele blaam. Ik ben daar heel hard door geraakt en heb daar nog altijd last van."

Onschuldige mensen

B. zei te worstelen met de vraag of hij de dood van twee onschuldige mensen had kunnen voorkomen. Behalve zijn advocaat werd ook zijn broer doodgeschoten, vermoedelijk ook uit wraak. "Met die wetenschap leef ik iedere dag", aldus de kroongetuige.

Hij zei dat mensen hem zullen verwijten dat hij bloed aan zijn handen heeft. "Ik ben medeverantwoordelijk voor het leed dat ik andere mensen heb aangedaan. Daarvoor bied ik mijn oprechte excuses aan. Dat klinkt misschien als mosterd na de maaltijd, maar ik heb gezien wat het doet als iemand uit je omgeving wordt weggerukt."