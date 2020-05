OM breidt aanklacht tegen Taghi-groep uit

Het Openbaar Ministerie breidt de aanklacht tegen leden van de groep rond Ridouan Taghi verder uit. Een aantal verdachten zou ook betrokken zijn geweest bij een liquidatie in Amsterdam in 2016.

Het gaat om de moord op Abderrahim Belhadj. De kroongetuige in het proces tegen de zeventien verdachten heeft hierover verklaringen afgelegd. Het OM kondigde vandaag in de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam aan dat naar verwachting enkele verdachten voor de liquidatie vervolgd zullen worden. Voor de moord is eerder al een man veroordeeld die het slachtoffer in de val lokte.

Ook twee andere moorden waar de groep volgens de kroongetuige mee te maken had, worden nog onderzocht. Het gaat om een vergismoord in Amersfoort in 2014 en de liquidatie van (vermoedelijk) het echte doelwit bijna een jaar later. Naar verwachting worden deze zaken niet ten laste gelegd, maar worden ze gebruikt om aan te tonen dat het verhaal van de kroongetuige klopt.

Colombia

De rechtbank hoopt de zaak tegen Ridouan Taghi en zijn medeverdachten vanaf december inhoudelijk te kunnen behandelen. Daar zijn alvast vier maanden voor uitgetrokken.

Of het echt gaat lukken de zaak dan te behandelen, is afwachten. Zo is nog niet duidelijk wanneer een andere belangrijke verdachte in het proces, Said R., naar Nederland kan worden gehaald. Hij zit nog vast in Colombia en wacht op uitlevering.

Volgens het OM duurt de uitleveringsprocedure normaal gesproken tussen de tien en twaalf maanden, maar zorgen coronamaatregelen bij Colombiaanse rechtbanken mogelijk voor vertraging.

De advocaat van een van de verdachten klaagde vanochtend dat het door coronamaatregelen in de Nederlandse gevangenissen nauwelijks mogelijk is om contact te houden met zijn cliënt. "Soms moet je tegen elkaar schreeuwen door glas en is het onmogelijk om het dossier te bespreken", zei hij.