De alcoholenkelband wordt landelijk ingevoerd. De band is bedoeld voor mensen die onder invloed van alcohol iets strafbaars hebben gedaan en een alcoholverbod hebben.

Zonder de enkelband moesten daders met een alcoholverbod zich twee keer in de week melden bij de reclassering voor een urinetest. Met de enkelband hoeft dat niet meer. De band heeft trouwens geen vrijwillig karakter: hij kan door justitie worden opgelegd.

De enkelband meet via het transpiratievocht of iemand alcohol gebruikt. De band wordt permanent gedragen en kan dus 24 uur per dag meten of de drager alcohol gebruikt. De gegevens gaan naar de reclassering.

Minder fraudegevoelig

Justitie deed meerdere proeven met de enkelband. Minister Grapperhaus van Justitie liet al weten dat op basis van die proeven het middel betrouwbaar lijkt. Daarom werkt hij nu aan wetswijziging die binnenkort naar de Kamer gaat.

Eerder waren er ook proeven met een alcoholslot en een startonderbreker in de auto. De bestuurder moest voor het starten in het apparaat blazen, de auto startte niet als de bestuurder te veel heeft gedronken had. Maar dat systeem lag juridisch onder vuur en was fraudegevoelig.

Grapperhaus: "De enkelband is minder fraudegevoelig dan het alcoholslot. Het is de moeite van de investeringen waard: jaarlijks kosten alcoholgerelateerde delicten de samenleving 6 miljard euro."

Veiliger samenleving

Uit de proef blijkt dat dragers van de band het formaat te groot vinden en het materiaal als stug ervaren. De producent gaat daarom een nieuwe band testen. De reclassering is optimistisch over het gebruik van het middel.

Saskia Capello, directeur Verslavingsreclassering: "De proef laat zien dat dragers van een alcoholmeter significant minder delicten plegen. Samen met het reclasseringstoezicht kan de enkelband bijdragen aan een veiliger samenleving."

Kijk hier naar een video over Alberto die meedeed aan een proef met een enkelband die zijn alcoholgebruik bijhield. "Eerst dronk ik dagelijks twee flessen wijn of een fles whiskey, nu niet meer."