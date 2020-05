Jaar na topdrukte nu stilte op Mount Everest: 'Resetknop is ingedrukt'

De rust is voor China een uitgelezen moment om Mount Everest weer eens op te meten. Iets dat het land voor het laatst deed in 2005, toen de hoogte exclusief sneeuwlaag werd vastgesteld op 8844 meter; zo'n 4 meter minder dan de vorige meting in 1975 (de officiële hoogte - 8848 meter - is inclusief sneeuwlaag).

'Zegen voor natuur'

Ook is het land begonnen met opruimen van afval dat door klimmers in de afgelopen jaren is achtergelaten. "De berg wordt met rust gelaten. Dat is voor de natuur een zegen. Er is een soort resetknop ingedrukt", zegt Katja Staartjes, die in 1999 als eerste Nederlandse vrouw Mount Everest beklom.

Een jaar geleden gruwelde ze nog van de foto's van de bomvolle flanken. Nu geniet ze juist van beelden van de iconische berg.

Bijvoorbeeld van de recente foto die is genomen vanuit de Nepalese Kathmandu-vallei, gelegen op zo'n 200 kilometer van Mount Everest. Door de schonere lucht is de berg vanuit de vallei voor het eerst in vele jaren weer te zien.