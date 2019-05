Zeven doden op volle Mount Everest: 'Ik kan hier niet naar kijken'

De route die op deze foto te zien is, is de route die ook in 1953 werd gebruikt door Edmund Hillary en Tenzing Norgay, de eerste mensen die de top van de berg wisten te bereiken. Ook Staartjes ging via deze route omhoog.

"Dit is de route vanuit het zuiden van Nepal", vertelt ze. "Meteen boven het basiskamp kom je al op een gevaarlijk stuk, dan ga je een enorme ijsval, een steil stuk van een gletsjer, door. Met flatgebouwen van ijs die omvallen. En ook het laatste stukje is lastig." Als je wilt, kun je uiteraard via andere routes naar de top. "Maar dat is alleen weggelegd voor een enkele internationale topklimmer." Technisch is deze normale route van de Mount Everest volgens Staartjes niet eens heel moeilijk. "In de Alpen kun je veel moeilijkere routes nemen."

Slechte organisatie

De drukte op deze foto is enorm, in vergelijking met het aantal mensen met wie Staartjes omhoogging. "De Everest en Mont Blanc waren destijds ook al de populairste bergen. We waren met 65 westerse klimmers en nog sherpa's. Zo'n honderd mensen. Ik dacht toen: jeetje, wat absurd veel. Maar dat viel mee, want het spreidde zich. We haalden die dag, op Hemelvaartsdag, met twintig mensen de top."

En nu dus in een dag honderden mensen die omhooggaan. "In 1999 was ik ergens rond de 940ste ter wereld die de top haalde. In 47 jaar tijd dus 900 mensen op de top. Twintig per seizoen." En kijk nu.

Hoe het kan dat zo veel mensen uren moeten wachten op het hoogste stukje van de Mount Everest? "Nepal is slecht georganiseerd. Die zijn gewoon niet goed in staat het te doen. In China wordt het nu gereguleerd, maar ook dat is lastig. Want wie mag wel en wie mag niet omhoog?"

Ook is er het gemis van een coördinerende expeditieleider van Nepalese kant. "Die kon het heel goed organiseren, maar is nu met pensioen. Overigens wordt het nu zo massaal dat het überhaupt een grote uitdaging is de stroom in goede banen te leiden. Het weer is slechts enkele dagen per jaar goed genoeg om naar de top te klimmen."

Lucratief

Nepal heeft dit jaar een recordaantal van 381 vergunningen afgegeven aan klimmers, om de Mount Everest op te mogen. De klimmers moeten daar 10.000 euro voor betalen. Maar de totale kosten liggen veel hoger, tussen de 40.000 en 60.000 euro per klimmer. Nog eens 140 anderen mogen via Tibet de berg op. En dan zijn er nog veel Nepalezen, die de westerlingen ondersteunen.

Als iedereen ook echt gaat, kan het record van 807 mensen in een jaar op de top van de Mount Everest verbroken worden. Inmiddels hebben ruim 5000 mensen de top van de Everest bereikt.

In 2016 maakte NOS op 3 deze video van de tocht naar de top van de Mount Everest: