Jongeren kampen met corona-eenzaamheid: 'Ik mis mensen om me heen'

Er zijn ook jongeren die al vóór de pandemie met eenzaamheidsgevoelens zaten. Voor hen is deze tijd extra zwaar, merkt ook mbo'er Niels Essens (19) uit Sint-Oedenrode. Met begeleiding van Join Us, een stichting die eenzame jongeren helpt, was het hem gelukt wat meer contact te krijgen met anderen, maar toen kwam corona. "In het begin vond ik dat niet heel erg, toen dacht ik nog dat het wel zou meevallen."

Het viel niet mee. De lessen op school veranderden in thuisonderwijs en ook de tweewekelijkse bijeenkomsten van Join us hielden op. "Nu gaat dat met videobellen. Dat is ook wel fijn, maar je merkt wel dat dat het toch niet helemaal is. En dat thuisonderwijs is een stuk vermoeiender. Als je op school komt, heb je afleiding. Zelfs al heb je niet veel contacten, je ziet wel mensen om je heen."

Tijdelijke eenzaamheid

Niels hoopt spoedig de nieuwe vrienden te kunnen zien die hij door Join Us had leren kennen. Hij wil ook weer naar school. "Maar ik vraag me af of die dit schooljaar nog opengaat. Het kan heel goed dat het september wordt."

Join Us richt zich op mensen die chronische eenzaam zijn en om hulp vragen, zegt Jolanda Van Gerwe van de stichting. "Die worden in deze crisis teruggeworpen op oude patronen en kunnen terugvallen. Daarom zorgen we nu dat we in ieder geval contact houden met hen."

Volgens Van Gerwe wordt eenzaamheid bij jongeren pas een probleem als die langdurig is. "Het is een gevoel. Veel jongeren hebben wel eens last van tijdelijke eenzaamheid. Als de maatregelen over een maand weer worden versoepeld, is die tijdelijke eenzaamheid ook niet heel erg. Maar als het langer duurt, kan het voor sommigen grotere gevolgen hebben."