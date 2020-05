Peilingwijzer: VVD loopt nog meer uit, 50Plus valt ver terug

In de nieuwste Peilingwijzer, een gewogen gemiddelde van verschillende landelijke peilingen, stijgt de VVD verder door. De partij van premier Rutte staat inmiddels op 40 tot 46 zetels in de Tweede Kamer; 9 meer dan eind maart.

50Plus valt juist ver terug na de bestuurscrisis die Henk Krol deed besluiten de partij te verlaten en de nieuwe Partij voor de Toekomst te beginnen. Van de 9 zetels die 50Plus anderhalve maand geleden nog scoorde in de Peilingwijzer, zijn er nog maar 1 tot 3 over. De Partij voor de Toekomst kan nog niet worden weergegeven, omdat nog maar één in de Peilingwijzer opgenomen bureau de steun ervoor heeft gepeild.

Waardering voor kabinet

Volgens politicoloog Tom Louwerse, de maker van de Peilingwijzer, kan de virtuele winst van de VVD niet los worden gezien van de grote waardering voor het kabinetsbeleid in de coronacrisis. Onderzoek dat I&O Research vandaag publiceerde laat zien dat twee op de drie Nederlanders momenteel tevreden zijn over het kabinet. Driekwart, peilden EenVandaag en Ipsos, vindt dat Rutte het goed doet.

"Wat je traditiegetrouw ziet, is dat dit vertrouwen in het kabinet vooral afstraalt op de grootste regeringspartij", vertelt Louwerse. "De VVD was voor de crisis al duidelijk de grootste en dat verschil met de andere partijen is de afgelopen maanden alleen maar vergroot."

Economische crisis

"Dat geeft echter geen garanties voor de verkiezingen van volgend jaar" aldus Louwerse. "Op de coronacrisis volgt een economische crisis die veel mensen nu al voelen, maar die volgens de voorspellingen alleen maar verder doorzet. De grote vraag is of de pijn die dat met zich meebrengt, straks ook wordt toegerekend aan de VVD."

De andere drie regeringspartijen profiteren veel minder. Het CDA (11 tot 15 zetels) blijft op verlies staan en dat geldt nog sterker voor D66, dat op 8 tot 10 zetels uitkomt. De ChristenUnie boekt wel een lichte winst en stijgt in de Peilingwijzer naar zeven zetels, maar dat is in lijn met de trend die al voor de coronacrisis te zien was.