Peilingwijzer: VVD wint fors in crisistijd

De VVD wint in de nieuwste Peilingwijzer stevig. De partij van premier Rutte staat nu op 32 tot 36 Tweede Kamerzetels, 6 meer dan twee maanden geleden.

Peilingbureaus meten een direct verband met het optreden van Rutte in de coronacrisis, dat ook door niet-VVD'ers wordt gewaardeerd. "Deze regering treedt rustig en beheerst op en Rutte is hier het boegbeeld van", citeert EenVandaag/Ipsos een VVD-kiezer.

Maar ook aanhangers van andere partijen zijn tevreden over Ruttes aanpak. "Hij heeft een bijzonder sterke koers gevaren, ik denk dat niemand anders dit had kunnen doen", zegt een GroenLinkser tegen I&O Research.

Andere coalitiepartijen profiteren niet

Volgens politicoloog Tom Louwerse, maker van de Peilingwijzer, is de steun voor het kabinetsbeleid in lijn met de internationale trend. Ook in andere landen gaan kiezers in dit soort moeilijke tijden achter de eigen regering staan. "Ten tijde van de MH17-ramp in 2015 zag je in Nederland dezelfde beweging, De vraag is wel hoe blijvend zo'n beweging is; dat was hij destijds niet."

Opvallend is dat de andere regeringspartijen niet profiteren van de waardering voor het overheidsbeleid na de corona-uitbraak. CDA (13 tot 15 zetels), D66 (9-13) en ChristenUnie (6-8) blijven op hetzelfde niveau als in de laatste Peilingwijzer.

De partij die het meeste verliest is Forum voor Democratie van Thierry Baudet; die komt 3 zetels lager uit op 10 tot 14. "Baudet schreeuwt om een lockdown, maar wat weet hij daar nou van?", tekent EenVandaag/Ipsos op uit de mond van een kritische FvD-kiezer.