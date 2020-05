Economische klappen door coronavirus: 'We hebben nog lang niet alles gehad'

Steunmaatregelen zijn eindig

Nu al is er een grote vraag naar overheidssteun vanuit bedrijven en instanties, zegt minister Wiebes van Economische Zaken. "We zitten in een situatie waarin bijna 1 op de 5 werknemers op een of andere wijze afhankelijk is van steun, uitkeringen of subsidies van de overheid."

"Iedereen voelt nu al aankomen dat de economie blijvend zal veranderen", zegt Coen Teulings, hoogleraar economie en adviseur van het kabinet in gesprek met radioprogramma Nieuws en Co. Hij wijst erop dat de steunmaatregelen om mensen aan het werk te houden niet heel lang kunnen voortduren. "Je kunt niet vier jaar lang mensen in dienst houden als daar geen werk voor is."

Teulings ziet daarbij een belangrijke rol weggelegd voor de ondernemers en individuele werknemers. "Mensen die hun baan verliezen moeten op zoek naar ander werk. Dat was zo voor de coronacrisis, dat zal altijd zo blijven."

Bij heel wat bedrijven is het al alle hens aan dek: