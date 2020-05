Politie begint groot onderzoek naar schietpartijen in Rotterdam

De politie is begonnen met een groot onderzoek naar de reeks schietpartijen van afgelopen week in Rotterdam. Er wordt gekeken of er een verband is tussen de recente incidenten. Bij geen van de schietpartijen vielen gewonden.

De recherche was de laatste dagen bezig met buurtonderzoeken, getuigen spreken en het bekijken van camerabeelden. Alle hulp van het publiek is welkom, zegt de politie.

"We maken ons zorgen over dit fenomeen en geven vol gas om te zorgen dat het stopt", zegt eenheidschef Fred Westerbeke. "We moeten vol aan de bak om de oplopende reeks schietincidenten te stoppen en de verantwoordelijken te pakken."

Hulzen

Gisterochtend werd er nog een woning in Rotterdam-West beschoten. In het huis zaten meerdere kogelgaten en op straat lagen hulzen.

Vorige week donderdag was er een soortgelijke schietpartij: toen was een woning in de Potgieterstraat in Rotterdam-West het doelwit. Zondag werd een winkel op de Mathenesserdijk in Rotterdam-Delfshaven meerdere keren beschoten. Dinsdag gebeurde hetzelfde bij een Surinaams eethuis in Rotterdam-Kralingen.