Winkel in Rotterdam-Delfshaven beschoten, tweede schietpartij in een week

Er was binnen niemand aanwezig en er zijn dus geen slachtoffers. Op straat zijn patronen gevonden van een automatisch geweer, schrijft Rijnmond.

Donderdag was er ook al een schietpartij in Rotterdam-West; toen is er meerdere keren geschoten op een woning in de Potgieterstraat. De politie onderzoekt of er een verband is tussen beide schietpartijen.